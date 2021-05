Moutain Bike : Van der Poel et Pidcock s’illustrent mais manquent le coche à Albstadt

Mathieu van der Poel et Tom Pidcock ont fait leur rentrée en Coupe du monde de Mountain Bike dimanche à Albstadt, en Allemagne pour la première manche de la saison. Les deux as de la pluridisciplinarité ont animé l’après-midi mais ne sont parvenus à décrocher la victoire avec une excellente 5e place pour le Britannique et une bonne 7e place pour le Néerlandais.

Van der Poel, vainqueur vendredi de l’épreuve de short-track (une version sprint de la course de ce dimanche), a immédiatement voulu imposer son rythme. Il a ainsi pris le large dans les deux premiers tours en compagnie du Brésilien Henrique Avancini. Le Néerlandais – qui revenait en Coupe du monde après 18 mois d’absence – a ensuite fléchi et progressivement reculé jusqu’à la 14e place avant de se ressaisir dans les derniers tours pour terminer à la 7e place. On en attendait forcément mieux de sa part même si la chaleur et le tracé, très exigeant en termes de dénivelé, ne jouaient pas en sa faveur.

Le bilan est en revanche beaucoup plus positif pour Tom Pidcock, vainqueur d’une manche de Swiss Bike Cup la semaine dernière. Le Britannique du Team Ineos partait de la 76e position sur la ligne de départ (11e ligne) et a été retardé par le trafic dans les premiers tours. Au bout du premier tour, il avait cependant doublé une cinquantaine de coureurs et était déjà pointé à la 25e place à 35 secondes de la tête. Au tour suivant, le champion du monde espoirs était déjà dans les roues du groupe de tête composé de 16 coureurs.

De retour au prix d’un énorme effort, Pidcock a logiquement cédé du terrain quand les accélérations se sont multipliées. Le Français Victor Koretzky a alors posé les bases de son succès en bataillant avec l’octuple champion du monde Nino Schurter, finalement 2e. Les deux hommes ses sont débarrassés du Suisse Mathias Flückiger et du Tchèque Ondrej Cink dans le dernier tour. Ceux-ci ont précédé de quelques secondes un Tom Pidcock à nouveau déchaîné dans le dernier tour.