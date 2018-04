Michael Goolaerts est décédé dimanche soir à l'hôpital de Lille après avoir été victime d'un arrêt cardiaque lors de la 116e édition de Paris-Roubaix. C'était la première fois que ce jeune coureur âgé de 23 ans disputait l'Enfer du Nord. Rodrigo Beenkens commentait la course. Il a livré son sentiment sur le plateau du JT après ce terrible événement.

"Mourir en exerçant son métier, sa passion, à l'âge de 23 ans, c'est quelque chose de terrible" déclare Rodrigo Beenkens. "D'anciens grands champions belges sont décédés en course. Je pense à Stan Ockers ou Jean-Pierre Monseré. Hier, c'était la course la plus médiatisée du monde, après le Tour de France. On peut donc faire un parallèle avec Fabio Casartelli, décédé sur le Tour. Mais à cette époque, pendant la course, on était informé de ce qu'il se passait. Hier pas du tout. Ce n'était que des rumeurs. Il fallait user de prudence avant l'annonce tragique et officielle de son décès."

"La question est de savoir si l'arrêt cardiaque est la cause ou la conséquence du décès" ajoute Rodrigo Beenkens. "Dans la première hypothèse, si c'est la chute qui a provoqué l'arrêt cardiaque, un choc violent sur la cage thoracique peut provoquer un arrêt du cœur, on appelle cela le Commotio Cordis. Dans l'hypothèse 2, celle de l'arrêt cardiaque antérieur à la chute, il s'agirait d'une fibrillation musculaire aiguë. Si c'est le cas, on va se dire 'comment est-ce possible?' Car les équipes professionnelles sont obligées de soumettre tous les coureurs à des examens médicaux très pointus, y compris cardiaques, au moins une fois par an."

"On a aussi affaire à un cycliste de haut niveau, qui a 23 ans. Cela n'implique pas qu'il soit dopé ou que les tests aient été mal faits. La mort subite, c'est plus sournois, plus compliqué. Il y a des facteurs déclencheurs qui peuvent arriver brusquement, qui ne sont pas détectables: des maladies congénitales, la rupture d'anévrisme ou des facteurs extérieurs encore méconnus (comme le stress ou la fatigue)."

"Le professeur Freddy Van de Casseye, directeur général de la Ligue cardiologique belge nous informe que selon les statistiques les plus récentes, les premières causes de mortalité en Belgique sont les maladies cardio-cérébraux-vasculaires" termine Rodrigo Beenkens. "Il s'agit de 31000 décès par an en Belgique alors qu'on enregistre 28000 décès par le cancer."