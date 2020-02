Morkov autorisé à participer aux championnats du monde de cyclisme sur piste après sa quarantaine

Le cycliste danois Michael Morkov sera autorisé à prendre le départ dans les championnats du monde de cyclisme sur piste de Berlin. Le coureur de la formation Deceuninck- Quick Step a dû rester en quarantaine dans sa chambre d'hôtel depuis jeudi. En début de semaine, lui et son équipe avaient participé au Tour des Emirats, désormais définitivement interrompu après la découverte du coronavirus au sein de l'encadrement de la course. L'Union Cycliste Internationale (UCI) a statué qu'il n'y avait eu aucun contact avec les membres de l'équipe italienne où le virus a été diagnostiqué. Morkov a donc obtenu le feu vert pour participer aux Mondiaux de Berlin. Dimanche, il sera au départ de la course à l'Américaine (Madison).