Mont Ventoux Dénivelé Challenge : Miguel Angel Lopez écrase la concurrence au sommet du "Mont Chauve"

Miguel Angel Lopez (Movistar) a remporté le Mont Ventoux Dénivelé Challenge (1.1) mardi sur 153 kilomètres entre Vaison-la-Romaine et le Mont Ventoux. Le Colombien s’est imposé devant Oscar Rodriguez (Astana-Premier Tech) et son équipier Enric Mas.

En début de course, un groupe de sept coureurs s’isolait en tête de la course avec Magnus Cort Nielsen (EF-Nippo), Quentin Pacher (B&B Hotels p/b KTM), Antoine Duchesne (Groupama-FDJ), Romain Hardy (Arkéa-Samsic), Roger Adria (Kern Pharma), Delio Fernandez (Delko) et Flavien Maurelet (St Michel-Auber 93).

Pacher et Adria se débarrassaient de leurs compagnons d’échappée dans le premier passage sur les pentes du Ventoux. À 20 kilomètres de l’arrivée, Pacher distançait Adria et tentait sa chance seul.

Derrière, le peloton se mettait en route sous l’impulsion de l’équipe AG2R Citroën. Miguel Angel Lopez profitait du travail de l’équipe française pour placer une attaque à 12 kilomètres de l’arrivée. Le Colombien reprenait rapidement Pacher était directement pris en chasse par Ben O’Connor et Kenny Ellissonde. Les deux poursuivants étaient ensuite rejoints ensuite par Cristian Rodriguez, Enric Mas et Carlos Verona, deux équipiers de Lopez, et Oscar Rodriguez.

Au fil des kilomètres, Lopez écrasait la concurrence pour s’imposer avec 2 minutes 30 d’avance sur Oscar Rodriguez et Mas au sommet du 'Mont Chauve'. Le Colombien, sixième du classement général du Critérium du Dauphiné la semaine dernière, remporte ainsi la 20e victoire de sa carrière, la troisième de la saison après une victoire d’étape et le classement général du Tour d’Andalousie. Il succède au Russe Aleksandr Vlasov au palmarès.

Le célèbre Mont Ventoux sera escaladé non pas une mais deux fois le mercredi 7 juillet lors de la 11e étape du Tour de France.