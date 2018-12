Monfort : "J'avais dit que 2019 serait ma dernière saison mais ce serait beaucoup trop tôt !"

Les coureurs de l'équipe cycliste Lotto-Soudal sont rentrés chez eux après un premier stage d'avant-saison déjà consistant à Majorque. Au programme : sorties en groupe, entraînements spécifiques pour le chrono ou le sprint, fitness et travail de gainage, séances photos et puis aussi rencontres avec les médias.



A cette occasion, l'Ardennais Maxime Monfort, l'un des deux seuls Wallons de l'équipe avec le Luxembourgeois Rémy Mertz, a annoncé, un peu à la surprise générale, qu'il n'avait finalement pas l'intention de stopper sa carrière fin 2019 comme il l'avait sous-entendu ces derniers mois. Celui qui fêtera ses 36 ans en janvier prochain a bien l'intention de signer un nouveau contrat et de rouler plusieurs années encore ! Il l'a dit à notre envoyé spécial sur l’île de Majorque, Samuël Grulois.



"C’est vrai… j’avais dit que 2019 serait ma dernière année. Mais maintenant que l’on s’en approche et que ça se matérialise un petit peu, je sens que ce n’est pas encore le moment ! Pour plusieurs raisons. D’abord, je n’ai pas de lassitude au niveau physique, pas de lassitude mentale non plus. J’ai encore une grosse passion pour mon métier. L’idée que ce ne sera pas ma dernière saison est très claire désormais. Ce serait beaucoup trop tôt d’arrêter maintenant. Pour rester chez Lotto ou tenter l’aventure ailleurs ? En tout cas, je suis prêt à… tout mais je suis aussi quelqu’un de relativement cartésien. Je sais ce que j’ai chez Lotto (NDLR : Pour qui il roule depuis 2014) et je ne sais pas ce que j’aurai ailleurs ! A mon âge avancé (en tant que coureur cycliste), il y a des risques qu’il faut peut-être éviter de prendre. Je suis évidemment ouvert à toutes les propositions, il n’y pas de souci là-dessus mais mon choix devra être bien posé."



Maxime Monfort rêve d’une septième participation au Tour de France -qu’il n’a plus disputé depuis 2013- pour marquer les esprits avant de négocier ce fameux nouveau contrat.