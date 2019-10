Monfort : "J'aurais aimé avoir l'insouciance de Sagan, la maturité précoce d'Evenepoel et la VO2 max de Froome"

Maxime Monfort met un terme à sa carrière ce dimanche, en disputant une dernière course à la Famenne Ardenne Classic. L’occasion de revenir avec lui sur seize ans d’une très belle carrière, mais aussi d’évoquer quelques collègues croisés au long de son parcours.

Quels sont les trois plus beaux souvenirs de votre carrière ?

"Il y en a beaucoup plus que trois mais je dirai tout d’abord ma première victoire au Tour du Luxembourg en tant que néopro. C’était en 2004, lors de la 3e étape. Un souvenir chargé d’émotion car c’était inattendu. Je dirai ensuite, en 2011, l’étape du Galibier avec Andy Schleck où on a réussi un joli coup tactique qui a eu beaucoup de répercussions. Andy gagne l’étape et s’empare du même coup du maillot jaune. Comme c’était le Tour de France, cela a forcément été assez bien médiatisé. Enfin, un an plus tard, en 2012, le départ de la Grande Boucle à Liège. Lors de la première étape, j’ai eu l’occasion de m’arrêter auprès de mes supporters à la Baraque Fraiture. C’est un moment très personnel qui m’a toutefois procuré beaucoup d’émotions".

A l’opposé, vous pouvez citer les trois plus mauvais souvenirs de votre carrière ?

"Je dirai en premier lieu, la disparition de coureurs qui étaient des amis dans le peloton. Je pense bien sûr à Antoine Demoitié et à Bjorg Lambrecht plus récemment sans oublier Wouter Weylandt il y a plusieurs années. Et puis, tous les autres coureurs du peloton, belges et même étrangers. Ces décès ont été très durs à vivre et c’est de loin le pire souvenir de ma carrière professionnelle. Après, mais c’est évidemment plus léger, il y a eu les conditions dantesques du Giro 2014 avec de la neige dans le Gavia et dans le Stelvio. J’ai toujours dit que si je devais refaire cette étape dans les mêmes conditions, j’arrêtais directement parce que c’était une souffrance atroce. Enfin, en 3e lieu, je dirais le championnat de Belgique à la Roche, en 2013. C’était pratiquement chez moi, à la maison, mais je me suis probablement vu trop beau et j’ai dû abandonner la course alors que la condition n’était pas mauvaise et qu’il y avait tous mes amis et supporters. C’est donc aussi un moment difficile à vivre".

Vous avez côtoyé de grands champions durant votre carrière. Quelles qualités de ces coureurs, auriez-vous souhaité avoir, en commençant par Chris Froome ?

"J’aurais aimé avoir la vo2max de Chris Froome (rires). Son moteur en fait. Je trouve ça incroyable. C’est un athlète doté d’une génétique exceptionnelle. Donc, oui, j’aurai aimé avoir cette qualité".

Peter Sagan ?

"J’aurais aimé avoir l’insouciance de Peter Sagan. Il a tout le temps l’air de prendre du plaisir en course. C’est un peu mon cas aussi mais lui plus que les autres. Mais surtout, il ne voit jamais le côté négatif des choses et il semble toujours s’amuser sur le vélo. Je ne sais pas si c’est la réalité mais c’est l’impression qu’il donne. Donc, ce côté-là, j’aurais aimé l’avoir".

Alejandro Valverde ?

"Valverde m’impressionne dans sa longévité. Il a 39 ans, bientôt 40, et il roule toujours comme un néopro. Il a faim de résultats. Il a faim de victoires, sans cesse. Il a 3 ans de plus que moi et j’avoue que cet aspect-là s’est estompé chez moi et a presque disparu. Chez lui, c’est l’inverse, il se remet toujours en question et veut encore gagner. Avec son palmarès, je trouve ça vraiment très impressionnant".

Enfin, un coureur beaucoup plus jeune : Remco Evenepoel ?

"J’aurais aimé avoir la maturité que Remco possède à 19 ans à peine. Il est impressionnant. C’est un talent sur le vélo mais c’est aussi un talent dans la vie en général. Ce gars a déjà beaucoup d’expérience alors qu’à son âge, il n’est pas censé en avoir. C’est beau de voir les résultats qu’il a obtenu sur le vélo mais je suis encore plus impressionné de voir comment il se comporte comme personne dans la vie de tous les jours".

Alors Maxime, si vous n’aviez pas été cycliste professionnel, quel sport auriez-vous souhaité pratiquer ?

"C’est une question difficile. Je pratique pas mal de sports et je vais en faire encore un peu plus maintenant. J’aime la course à pied et le tennis mais j’adore aussi le ski. Je pense que le ski de randonnée est le sport où j’aurais pu être le plus performant. C’est un sport d’endurance, peu connu chez nous, forcément. C’est une discipline très dure que je pratique en hiver depuis plusieurs années et mon passé d’athlète m’aide beaucoup dans ce sport. C’est certainement quelque chose que j’aurais aimé pratiquer à un plus haut niveau".

Coureur cycliste, c’est un métier difficile ?

"Oui, c’est un métier difficile mais en même temps, c’est aussi une passion. Il y a beaucoup de contraintes dans ce métier mais la passion prédomine souvent donc on voit ces contraintes d’une manière un peu différente. C’est donc plus simple à vivre au quotidien même si c’est un métier qui se pratique 24 heures sur 24 parce qu’au-delà de l’entraînement, il y a des petits gestes du quotidien à faire, notamment sur le plan de l’alimentation et de la récupération. Cela fait partie de la vie de tous les jours et il faut s’adapter sans cesse pour être performant sur le vélo".

Cela demande donc beaucoup de sacrifices. Avez-vous l’impression d’être passé à côté de certaines choses dans la vie ?

"Oui, bien sûr. Je suis passé à côté de pas mal de choses mais j’ai aussi vécu beaucoup d’autres choses que des gens ne vivront jamais. Voilà, c’est un bon compromis. Maintenant, c’est sûr que le fait d’arrêter la compétition, je me réjouis de pouvoir enfin vivre une vie normale et beaucoup plus sociale. Simplement, vivre en fait. Un verbe qu’on ne peut pas vraiment employer quand on est coureur professionnel".