Maxime Monfort - © RTBF

Monfort invité du Week-End Sportif: "J'ai exploité mon potentiel à 100%, je n'ai pas de regrets"... Vendredi, Maxime Monfort a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière le 6 octobre prochain à l'occasion de la Famenne Ardenne Classic. Ce dimanche, il était invité sur le plateau du Week-End Sportif pour revenir sur sa longue carrière et expliquer son choix. "Vendredi, je ne m'attendais pas forcément à ce buzz. Ça m'a conforté dans mon idée. Je suis sûr de moi. Je voulais continuer mais ma prolongation de contrat a tardé, je l'attendais depuis le mois de juin mais ça n'arrivait pas malgré mon bon Tour de France. Ça a débouché sur une réflexion et quand on m'a offert un an de contrat chez Lotto, je l'ai refusé car j'étais déjà prêt à arrêter ma carrière sur une saison assez bonne."