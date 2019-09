Monfort: "Ce sont 16 ans de carrière qui se terminent, 25 ans de philosophie de vie"

L'après-étape de Maxime Monfort - Cyclisme - 15/07/2019 Il est l’un des coureurs les plus expérimentés du peloton. Maxime Monfort dispute à 36 ans son 7ème Tour de France. Le Liégeois a déjà terminé 14ème de la grande boucle en 2013. Cette année, il retrouve la plus grande course cycliste du monde après 6 ans d’absence. C’est le 20ème grand tour de sa carrière. Sur une épreuve de 3 semaines, la récupération est capitale. Entre le transfert, les soins et le repas, le temps est compté. Nous avons suivi le coureur belge à l’arrivée d’une étape. De sa descente de vélo au retour à l’hôtel.