La Belgique a glané ses deux premières médailles aux mondiaux de cyclisme sur piste à Roubaix. Tuur Dens a terminé 2e du scratch. Lotte Kopecky a décroché l’argent dans la course à élimination.



La championne de Belgique sur route a lutté jusqu’au bout pour le tour premier titre de l’histoire de la discipline. Elle a été battue dans le sprint pour l’or par Letizia Paternoster. L’Italienne avait un peu plus de jus au terme de cette course tactique. L’Américaine Jennifer Valente a complété le podium.

Très appréciée par le public, l'élimination consiste à sortir le dernier concurrent à chaque sprint disputé tous les deux tours de piste. Aux récents championnats d'Europe de Granges (Suisse), Paternoster avait pris la deuxième place derrière la Française Valentine Fortin, seulement 7e cette fois.

Paternoster, qui est âgée de 22 ans, a décroché sa sixième médaille aux Mondiaux depuis 2018 après les deux d'argent et les trois de bronze dans différentes épreuves, la poursuite par équipes, l'américaine et l'omnium.

Le Français Donavan Grondin a remporté le titre en scratch. Il a devancé notre compatriote Tuur Dens et le Britannique Rhys Britton. Médaillé de bronze aux JO de Tokyo avec Benjamin Thomas dans la course à l’américaine, Grondin (21 ans) s’est imposé au sprint dans cette course longue de 60 tours (15 km) qui ne figure pas au programme olympique.