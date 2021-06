Mondiaux de paracyclisme : Tim Celen (T2) champion du monde de la course en ligne à Cascais

Tim Celen, 23 ans, est devenu champion du monde de la course en ligne en paracyclisme (T2) à Cascais au Portugal rapportant à la Belgique une troisième médaille lors de ces Mondiaux.

Tim Celen l'a emporté dans un sprint à cinq sur le circuit automobile d'Estoril devançant le Colombien Betancourt Quiroga, 2e, et l'Espagnol Reinoso Figuerola, 3e, qui remporte la médaille de bronze.

"Je savais que je devais rester devant pour avoir une chance de remporter la course. Dans le dernier tour, j'étais très bien placé et confiant au moment de lancer le sprint. Avoir remporté cette course, c'est incroyable. C'est un sentiment indescriptible", a confié Tim Celen, vainqueur du Tour des Flandres, dans le communiqué transmis par le Comité paralympique belge dimanche.

Tim Celen a aussi décroché l'or dans la course en ligne de la Coupe du Monde d'Ostende, deux jours après avoir pris l'argent sur le contre-la-montre.

La course en ligne ne s'est pas aussi bien déroulée pour Jonas Van de Steene (H4). Impliqué dans un chute collective, il a été contraint à l'abandon. Il s'en sort avec quelques éraflures. Laurence Vandevyver (H3) a pris lui la 7e place.

Il s'agit de la troisième médaille pour la Belgique lors de ces championnats du Monde après les médailles de bronze de Maxime Hordies (H1 en contre-la-montre) et Ewoud Vromant (C2, dans sa course en ligne).