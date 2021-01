Mondiaux de cyclocross : du sable et un pont redoutable pour départager van Aert et van der Poel

Le parcours des Championnats du monde de cyclo-cross samedi et dimanche à Ostende, en bord de Mer du Nord, est redoutable à plus d'un titre: du sable, un pont proposant une pente à 21% et du vent, beaucoup de vent.

Le circuit, long de 2900 mètres, est à parcourir neuf fois par la catégorie Elite messieurs dimanche. C'est ce parcours qui départagera les grands favoris : Wout van Aert et Mathieu van der Poel.

