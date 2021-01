Mondiaux de cyclo-cross : "Technique, mental... Van der Poel était le plus fort"

Le Néerlandais Mathieu van der Poel est devenu champion du monde de cyclo-cross pour la quatrième fois en devançant son grand rival, notre compatriote Wout van Aert, ce dimanche à Ostende. Un autre coureur belge, Toon Aerts, a pris la troisième place devant le Britannique Tom Pidcock.

"Le plus fort a gagné, le plus cyclo-crossmen a gagné. J’entends par là : van der Poel est un athlète puissant, il est aussi meilleur que van Aert quand il faut être technique. Il était aussi fort mentalement aujourd’hui car il a été mis en difficulté. Il n’a pas baissé les bras et a eu des circonstances favorables. Il a toujours creusé l’écart. Van Aert mérite lui un 8/10 pour sa course. Il est parti très vite et a appliqué la meilleure tactique, celle avec laquelle il a fait plier dans deux autres courses son adversaire principal. Il était devant, il a malheureusement subi cette crevaison. Il faudrait voir combien de temps il a roulé avec un boyau à plat à l’avant. C’est une dépense d’énergie très importante. Il a fait une petite faute technique au moment où il revenait. Le ressort s’est cassé dans sa tête à ce moment-là", indique notre consultant Gérard Bulens après la course.

Van der Poel a ponctué la saison 2020, au Tour des Flandres (devant van Aert), et vient de lancer la saison 2021 (toujours devant le Belge). Un avantage pour le Néerlandais ? "Connaissant van Aert, ça doit le chatouiller très sérieusement au niveau du mental. Ce sont deux coureurs différents et, après avoir dormi une bonne nuit sur cette défaite du jour, un garçon qui a signé jusque 2024 avec une équipe où il va être le leader des classiques et où il va pouvoir jouer un rôle dans les Grands Tours va très rapidement remettre le train sur les rails. La lutte va continuer chaque fois qu’ils seront au départ d’une course tous les deux", conclut Gérard Bulens à notre micro.