Mondiaux de cyclo-cross: la Belge Sanne Cant en 5 chiffres

2019 : Victoire de Sanne Cant - Championnat du Monde de Cyclocross - Féminin - 02/02/2019 Sanne Cant est devenue championne du monde de cyclocross après avoir enlevé la course élites dames des Mondiaux 2019, samedi à Bogense au Danemark. L'Anversoise de 28 ans s'est imposée devant les Néerlandaises Lucinda Brand, 2e à 9 secondes, et Marianne Vos, 3e à 15 secondes, pour enlever à 28 ans son troisième titre mondial d'affilée. Deux autres Néerlandaises, Denise Betsema et Annemarie Worst, complètent le top 5. Seconde Belge classée, Ellen Van Loy a pris la 10e place à 2:05, Laura Verdonschot la 11e. Loes Sels a terminé 14e à 2:27. Sanne Cant, seule Belge championne du monde chez les dames, compte désormais six médailles aux Mondiaux: le bronze en 2012 et 2016, l'argent en 2015 et l'or en 2017, 2018 et 2019