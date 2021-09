Mondiaux de cyclisme – Wout Van Aert : "Une déception parce que toute l’équipe était là, mais moi pas dans le final"

Wout Van Aert : "C’est une déception parce que toute l’équipe était là, mais moi je... Wout Van Aert était le favori de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme en Belgique ce dimanche, mais un grand numéro de Julian Alaphilippe et de moins bonnes jambes ont réduit les espoirs du numéro un mondial. Comme à son habitude, Wout était lucide sur sa prestation dès la fin de la course au micro de Jérôme Helguers. Le coureur nourrit quelques regrets quant au fait de ne pas avoir pu ramener de médaille en équipe : "Je pense que c’était une course très exigeante. Toujours rapide, dès le début de course. À la fin, c’est Alaphilippe qui était plus fort que les autres. Il a attaqué plusieurs fois et à la fin c’était impossible de le suivre. Je pense qu’il était plus fort. Avec les autres, c’était toujours un jeu. Je n’avais pas les jambes de faire un bon final. J’ai dit à Jasper que je n’étais pas très bien, et j’espérais qu’il était assez bien pour prendre une médaille. Mais il a fini quatrième donc pour moi c’est ça le plus dommage." Le Belge le rappelle, il n’est pas infaillible : "Je n’ai pas trop de regrets personnellement, mais c’est juste dommage. Je suis humain, ce n’est pas facile le cyclisme." Van Aert est reconnaissant envers ses coéquipiers : "C’était une expérience extraordinaire. Avec l’équipe belge c’était magique de participer à ces mondiaux. C’était une grande expérience. Je suis très fier de l’équipe. Ça c’est une déception pour moi, parce que toute l’équipe était là, mais moi je n’étais pas là dans le final."