L'Italien Filippo Baroncini, 21 ans, est devenu ce vendredi à Louvain Champion du Monde chez les Espoirs (U23), alors que la deuxième course en ligne de ces Mondiaux de cyclisme a, comme celle réservée aux juniors en matinée, été marquée par de très nombreuses chutes. Les coureurs belges, qui se présentaient au départ avec plusieurs candidats à la victoire, n'ont pas été épargnés.

L'Erythréen Biniam Ghirmay, qui porte habituellement les couleurs de l'équipe belge d'Intermarché-Wanty-Gobert, a remporté le sprint du peloton et terminé à la deuxième place devant le Néerlandais Olav Kooij.

Le Belge Thibau Nys, Champion d'Europe, s'est classé sixième alors qu'il n'a que 18 ans. Florian Vermeersch, le plus actif des nôtres, a animé le final, mais n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. Les quatre autres, Arnaud De Lie, Stan Van Tricht, Fabio Van den Bossche et Lennert Van Eetvelt, sont tous tombés !

Filippo Baroncini a placé son attaque décisive, très tranchante, dans les derniers kilomètres de l'épreuve. Excellent rouleur (il avait terminé neuvième du contre-la-montre lundi), le futur représentant de l'équipe Trek - Segafredo (il passera professionnel en 2022) a résisté au retour du peloton pour décrocher un nouveau titre mondial à l'Italie.

►►► À lire aussi : Arnaud De Lie chute et perd tout espoir de victoire

►►► À lire aussi : "Toc toc, c'est Fabio !" : De nombreuses chutes chez les U23

Après de nombreuses chutes avant même le départ réel, trois coureurs ont animé le début de course : le Néo-Zélandais Logan Currie, l'Irlandais Adam Ward et l'Estonien Gleb Karpenko.

Dans l'effrayante Moskestraat, à un peu plus de soixante kilomètres de l'arrivée, Logan Currie s'est retrouvé seul en tête, alors que le peloton a explosé.

Alors qu'il était passé parmi les meilleurs du peloton au sommet de la Moskestraat, Arnaud De Lie est tombé lourdement et a été contraint à l'abandon. Il a quitté la course les larmes aux yeux.

Après s'être trompé de chemin, Logan Currie a vu revenir le peloton. Plusieurs chutes ont encore décimé les rangs des favoris, et en fin de course, après un nouveau regroupement général, Filippo Baroncini a placé son attaque décisive pour aller décrocher la plus belle victoire de sa carrière.