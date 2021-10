Mondiaux de cyclisme sur piste : Lotte Kopecky championne du monde de la course aux points sur le vélodrome de Roubaix

Mondiaux de cyclisme sur piste : Lotte Kopecky championne du monde de la course aux points sur le... Lotte Kopecky, 25 ans, est devenue championne du monde de la course aux points dimanche lors de la dernière journée des Mondiaux de cyclisme sur piste sur le vélodrome de Roubaix. Dans cette dernière épreuve au programme, l'Anversoise s'est imposée avec 76 points et devance la Britannique Katie Archibald (72 points), médaillée d'argent, et la Néerlandaise Kirsten Wild (60 points), en bronze. C'est la première médaille d'or pour la Belgique aux championnats du monde dans cette discipline. C'est aussi la troisième médaille pour Lotte Kopecky lors de cette édition mondiale sur la piste française après l'argent décroché dans la course par élimination et dans l'omnium. Kenny De Ketele (course aux points) et Tuur Dens (scratch) ont aussi décroché l'argent pour la délégation belge à Roubaix cette semaine. C'est le deuxième titre mondial sur la piste pour Lotte Kopecky après le titre décroché dans la course à l'Américaine avec Jolien D'hoore en 2017.