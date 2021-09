Le peloton reliera Anvers à Louvain via une longue mise en jambes d'une cinquantaine de kilomètres. Après cet "échauffement", les choses sérieuses vont débuter avec le premier tour (et demi) de la boucle finale. Les coureuses feront connaissance avec le Wijnpers (à deux reprises), le Sint-Antoniusberg, le Keizerberg et Decouxlaan avant de prendra la direction d'Overijse. Le circuit flandrien devrait faire de dégâts. L'enchainement de difficultés (Smeysberg, Moskesstraat, S-Bocht Taymansstraat, Bekestraat, Veweide et Smeysberg) pèsera dans les jambes si une ou plusieurs équipes décident d'augmenter le tempo ou d'opérer une sélection. Cela reste à voir puisque le sommet de la deuxième ascension du Smeysberg est situé à 48 bornes de l'arrivée. De retour à Louvain, il restera deux tours et demi du circuit final et 9 côtes. Le tout condensé en 32 kilomètres. Au dessus du court mais intense Sint-Antoniusberg, il restera 1700m. De quoi donner des idées à celles qui ne voudrait pas attendre un éventuel sprint.

Tous les regards se tourneront une nouvelle fois vers les Pays-Bas. La meilleure nation mondiale possède dans ses rangs le tenante du titre (Van der Breggen), des anciennes lauréates (Vos, Van Vleuten, Vandenbroek-Blaak) et la championne d'Europe en ligne et championne du monde du contre-la-montre (Van Dijk). Sans oublier, Demi Vollering ou Lucinda Brand. L'équipe totalise 45 victoires cette saison et quasiment toutes les plus grandes courses (Nieuwsblad, Strade, Ronde, Doyenne Flèche wallonne, Amstel, Course by le Tour, Giro, Euro, Klassika, ...). Le palmarès du "rooster" renseigne encore 7 titres mondiaux et 9 médailles. Et on ne parle ici que de la course en ligne. Difficile de faire mieux. Lorena Wiebes (10 victoires mais qui a chuté fin août) et Floortje Mackaij (victorieuse au Tour de la Semois) sont victimes de cette abondance de biens. Loes Gunnewijk aura la lourde tâche de trouver la bonne formule pour repartir les tâches, gérer les éventuelles frustrations et éviter que le fiasco de Tokyo ne se répète.



Derrière l'armada "oranje", elles sont nombreuses à espérer tirer leur épingle du jeu. Côté belge, on misera beaucoup sur une Lotte Kopecky qui a plusieurs cartes à jouer. Ses chutes aux JO sont oubliées, elle a prouvé à Vresse qu'elle avait de très bonnes jambes. On pourra compter sur Elisa Longo Borghini, doublement bronzée aux mondiaux, pour dynamiter la course. Lizzie Deignan, la doublette danoise Emma Jorgessen-Cecilie Ludwig, Katarzyna Niewiadoma, Lisa Brennaeur, les Américaines (Wiles, Winder, Faulkner) ont aussi le talent pour s'illustrer.



La retransmission débutera sur Tipik avant de se poursuivra sur Auvio pendant les qualifications du GP de Russie de Formule 1 (entre 14h et 15h20). Nous serons de retour en télévision pour le final de ce championnat du monde. Vous ne manquerez donc rien de la course à l'arc-en-ciel. Le live Auvio ne connaîtra pas d'interruption.