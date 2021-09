Mondiaux de cyclisme - Remco Evenepoel : "Les championnats du monde en Belgique, c’est unique" -... Les championnats du monde se tiennent cette année en Belgique. Avant la course sur route le dimanche 26 septembre, les coureurs vont se frotter au contre-la-montre ce dimanche. Ce dimanche, sur un parcours de 43.3km entre Knokke-Heist et Bruges et Wout van Aert et Remco Evenepoel tenteront de remporter le maillot arc-en-ciel de contre-la-montre pour la Belgique. Pour Remco Evenepoel, les championnats du monde ont déjà commencé comme il l'explique au micro de Samuël Grulois : "Pour moi, les championnats du monde ont démarré jeudi quand j’ai fait les reconnaissances. Tu commences à sentir que c’est le début quand tu es sur le parcours. Tu vois les barrières, les flèches, etc donc c’est toujours spécial de rouler sur le circuit. La conférence de presse rajoute encore un peu plus donc ça a vraiment commencé hier". Si certains coureurs roulent toute une carrière sans jamais connaître de championnat du monde dans leur pays, Remco Evenepoel aura déjà la chance de prendre à des championnats du monde en Belgique alors qu'il n'est qu'au début de sa carrière : "C’est fou. Ça arrive très vite. C’est quelque chose d’exceptionnel et de spécial donc c’est une raison de plus pour se donner à fond et terminer le plus haut possible. C’est toujours spécial de courir à la maison mais les championnats du monde en Belgique, c’est unique". Après de bons résultats, le coureur de la Deceuninck - Quick-Step a connu un petit coup d'arrêt au Tour du Benelux avant de prendre de belles 3e et 2e places aux championnats d'Europe. Remco Evenepoel est donc bien dans sa tête : "Je pense qu’à la fin, il n’y a que des bons sentiments avec ces courses-là. J’étais un peu déçu aux championnats d’Europe de finir deuxième. Je voulais vraiment le maillot. Mais à la fin, il n’y avait rien à faire. Je pense que Colbrelli était assez fort pour me suivre et gérer la course jusqu’à la ligne. C’est vrai qu’en revoyant les images je me dis qu’il y avait moyen de le lâcher à certains endroits mais avec le manque de communication, tu ne sais pas la situation. Mais c’est la course, ce sont les championnats. Cette semaine, il y a peut-être un peu les mauvais sentiments de dimanche mais je vais retenir ces pensées avec moi sur le contre-la-montre et on verra ce que ça donnera. Un contre-la-montre c’est spécial. Ce sont les sensations du jour et comment les autres se sentent. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de choses importantes et on verra à l’arrivée". Un champion du monde belge de contre-la-montre, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du cyclisme. Wout van Aert et Remco Evenepoel peuvent donc marquer l'histoire ce dimanche. Mais le coureur de Schepdael ne semble pas sous pression pour autant : "Je pense qu’on a souvent fait 3e et 2e. La semaine dernière je fais encore 2e et 3e donc j’espère que ce sera une fois premier. Mais j’espère aussi que ce ne sera pas un abandon la semaine prochaine. J’ai déjà fait de bons résultats les semaines dernières mais il faudra juste gérer l’effort de dimanche. On verra ce que ça va donner après l’arrivée". Remco Evenepoel est d'ailleurs satisfait du parcours sur lequel les coureurs se battront à coup de secondes dimanche même s'il aurait aimé changer certains détails : "Je suis heureux. Je pense que pour un parcours tout plat, c’est bien de mettre des routes très longues, beaucoup de lignes droites et peu de virages qui sont tous très rapides. Pour un circuit tout plat, je pense que c’est beau. Mais vu que c’est tout plat, ça pourrait peut-être être 10km de plus. Mais il faudra faire avec ce qu’on a reçu et c’est mieux que le contre-la-montre des championnats de Belgique par exemple. J’aime bien le parcours et je peux bien utiliser ma position et ma fréquence de pédalage". De retour à un excellent niveau, Remco Evenepoel fera partie des favoris dimanche, tout comme Wout van Aert mais la concurrence sera rude avec des noms comme Stefan Küng, récent champion d'Europe ou Filippo Ganna.