Le Danemark s'alignera aux Mondiaux de cyclisme, qui se dérouleront en Belgique du 19 au 26 septembre, avec une équipe solide comprenant Kasper Asgreen, Magnus Cort Nielsen et Mads Pedersen en têtes d'affiche.

Avec Asgreen (Deceuninck-Quick Step), vainqueur notamment du Tour des Flandres et du Grand Prix de l'E3 cette année, Cort Nielsen (EF Education-Nippo), qui vient de s'adjuger trois étapes de la Vuelta, et Pedersen (Trek-Segafredo), champion du monde en 2019 dans le Yorkshire, le Danemark dispose de trois coureurs capables de briller sur le tracé dessiné entre Anvers et Louvain.

Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step), quatrième du Tour de Grande-Bretagne qui s'est achevé dimanche, Michael Valgren (EF Education-Nippo), Andreas Lorentz Kron (Lotto Soudal), Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) et Mikkel Bjerg (UAE-Team Emirates) complètent une sélection que le sélectionneur belge Sven Vanthourenhout a pointé comme l'une des plus dangereuses avec l'Italie.

L'épreuve en ligne se tiendra le 26 septembre. Une semaine plus tôt, le 19 septembre, Asgreen et Bjerg disputeront le contre-la-montre entre Knokke-Heist et Bruges.