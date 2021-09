Mondiaux de cyclisme : Lampaert ou Gilbert, Gilbert ou Lampaert, choisir c’est renoncer

A l’instar d’un certain Roberto Martinez dévoilant le 17 mai dernier sa sélection pour l’Euro de foot, Sven Vanthourenhout a senti ce matin le poids des responsabilités. La presse spécialisée était conviée sur le coup de 11 heures au siège de notre fédération nationale, Belgian Cycling, à Tubize, à quelques dizaines de mètres justement du centre d’entraînement… des Diables Rouges. Les centièmes Championnats du monde de cyclisme seront organisés chez nous du 19 au 26 septembre. Il s’agit donc de ne pas se louper.

Autour des deux certitudes Wout Van Aert et Jasper Stuyven, c’était un peu la bouteille à encre. Et l’ex-cyclocrossman devenu sélectionneur savait pertinemment bien qu’il ferait des déçus et que ses choix feraient débat. Ses choix, les voici : Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Tim Declercq, Remco Evenepoel, Yves Lampaert et Dylan Teuns (sachant que Van Aert et Evenepoel disputeront également le contre-la-montre). Pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, voici aussi la liste des cinq remplaçants, par ordre alphabétique : Philippe Gilbert (il y croyait beaucoup), Tim Wellens (il y croyait moyennement), Tim Merlier (il y croyait un peu), Greg Van Avermaet (il n’y croyait plus), Gianni Vermeersch (il n’y pensait même pas). Et puis, la liste (non-exhaustive) des gars définitivement à quai : Tosh Van der Sande, Nathan Van Hooydonck, Oliver Naesen, Jasper Philipsen, Edward Theuns, Stan Dewulf, Ben Hermans, Dries Devenyns, Jonas Rickaert, etc. " En Belgique, nous avons un problème de luxe ", nous a expliqué en matinée le discret mais sympathique Sven Vanthourenhout. On ne peut pas lui donner tort sur ce coup-là.

Coucher une sélection sur papier exige un paquet de qualités : des connaissances, de la clairvoyance, du bon sens, de la diplomatie, de la logique, de la fermeté, du respect, de l’assurance, de l’enthousiasme, de l’objectivité et de l’audace. Rien que ça ! Benoot et Campenaerts sortent d’un bon Tour du Bénélux (très bon d’ailleurs pour le recordman de l’heure), Teuns est l’auteur d’un solide été, Declercq est le gregario belge numéro 1 et Evenepoel a prouvé à la Course des Raisins et à la Brussels Classic qu’il était en grande forme (malgré ses soucis d’estomac cette semaine). Finalement, le seul choix qui nous chiffonne, c’est celui de Lampaert. Depuis son titre de champion de Belgique du chrono à la mi-juin, le gars d’Izegem s’est montré très discret, plus occupé (et ça se respecte évidemment) à changer les couches du petit Aloïs né le 10 août qu’à rassurer les amateurs de vélo. Lampaert n’a participé à aucun grand Tour en 2021… Et sa réputation de " coureur égoïste qui se fond difficilement dans un collectif " lui colle à la peau.

Dans les qualités requises pour être sélectionneur, nous avons notamment évoqué la diplomatie, le respect et l’honnêteté. Sans tomber dans le bas débat communautaire, nous nous devons de poser cette question : en toute objectivité sur base de la forme du moment, par respect pour son palmarès, son titre mondial et les services rendus à la nation, et histoire d’être diplomate (le sport professionnel n’est pas un monde de bisounours !) vis-à-vis du cyclisme wallon et de la Loterie nationale (sponsor de l’équipe Lotto-Soudal mais aussi de Belgian Cycling), Philippe Gilbert ne méritait-il pas plus sa place dans le " 8 de base " qu’Yves Lampaert ?

Le Phil nous avait confié ceci il y a quelques jours : " Je ne comprendrais pas de ne pas être sélectionné ! Je veux être le capitaine de route de cette équipe en me mettant à plat ventre pour Van Aert. " Ce à quoi Vanthourenhout a répondu lors de la conférence de presse : " Wout Van Aert n’a pas besoin de capitaine de route ! ". Méfiance Sven, la suffisance n’est pas bonne conseillère. Tout ceci sera évidemment oublié si Van Aert devient champion du monde le 26 septembre. Et on l’espère du fond du cœur. En revanche, les mots de Gilbert résonneront très fort si jamais nos Diables Rouges du vélo devaient se fourvoyer à Leuven comme nos footballeurs le 2 juillet dernier à Münich… #GoBelgium !