Mondiaux de cyclisme : "La meilleure équipe du Danemark de tous les temps" (PODCAST)

" Magnus Cort Nielsen sort de la Vuelta où il a remporté trois étapes. Michael Valgren se réveille et vient de gagner deux courses : la Coppa Sabatini , devant Colbrelli, et le Tour de Toscane. Il faudra se méfier de cette équipe danoise. Attention vraiment car ils n’ont pas un grand leader mais peuvent placer des gars à l’avant. Ils ont aussi Mads Pedersen qui avait été sacré champion du monde en 2019, à Harrogate".

"Comme favoris pour la course en ligne, il y aura bien évidemment Wout van Aert ou Julian Alaphilippe . L’Italie sera aussi très forte, avec notamment Sonny Colbrelli . Mais, il y a une nation dont on parle peu et qui sera très très forte, c’est l’équipe danoise", prédit Laurent Bruwier .

La course en ligne des Championnats du monde de cyclisme 2021 a aussi été évoquée. Et les trois spécialistes cyclisme présents dans ce PODCAST sont en accord sur le fait que Wout van Aert prendra le départ avec une énorme pancarte de favori accrochée à la selle. Mais dans leur débat, nos suiveurs ont aussi pointé une autre nation qui sera très attendue : le Danemark.

Dans le premier numéro de cette seconde partie de saison, Laurent Bruwier , Jérôme Helguers et Gérard Bulens sont revenus sur : le duel entre Sonny Colbrelli et Remco Evenepoel sur l’Euro de Trento, le geste de Remco après avoir passé la ligne, le Grand Prix de Wallonie, les favoris pour le chrono des Mondiaux.

Après les épisodes du printemps, les podcasts "On connait nos Classiques" sont de retour ! Les spécialistes cyclisme de la rédaction RTBF Sport reviennent autour de la table pour débattre et préfacer la fin de saison. Des mois de septembre et octobre chargés avec notamment les Mondiaux de cyclisme et Paris-Roubaix.

"Pour appuyer les propos de Laurent, de mon côté, j’ai essayé de me renseigner un peu plus sur cette sélection danoise en me promenant sur les sites internet des médias danois", explique Jérôme Helguers.

"Et j’ai découvert que le sélectionneur Anders Lund avait composé sa sélection en prévenant les coureurs : 'Je vous prends pour les Mondiaux mais je déciderai des rôles de chacun'. Discours assez clair et il promet également une course offensive. Je pense donc que l’on devrait logiquement voir un coureur danois dans tous les coups et tous les mouvements de course. Anders Lund explique aussi qu’il n’a pas de leader mais cinq coureurs protégés : Kasper Asgreen, Magnus Cort Nielsen, Michael Valgren, Mads Pedersen et Mikkel Honoré. Les trois derniers coureurs (Andreas Kron, Mads Würtz Schmidt et Mikkel Bjerg) seront donc des équipiers au service des autres. Au pays, les observateurs pensent même que cette sélection pour les Mondiaux de Louvain est la meilleure équipe danoise de tous les temps".

Précisons encore que le Danemark n’a pas pris le départ de la course en ligne de l’Euro à Trento. C’était la seule grande nation qui manquait à l’appel. Apparemment, et c'est étonnant, pour des raisons financières. Alors, ce collectif danois sera-t-il le plus grand adversaire de Wout van Aert et de la sélection belge ? Réponse ce dimanche 26 septembre au terme d’une course qui s’annonce déjà très passionnante !