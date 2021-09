Mondiaux de cyclisme : L’Italienne Elisa Balsamo frustre les Néerlandaises et arrache l’or chez les dames, 16e place pour Kopecky

L’Italienne Elisa Balsamo frustre les Néerlandaises et arrache l’or chez les dames, 16e place... Incroyable Elise Balsamo ! A 23 ans, l'Italienne a tenu tête à l’armada néerlandaise pour rafler la médaille d’or lors de la course en ligne dames. Au terme d'un sprint tendu avec la triple lauréate de l’épreuve Marianne Vos, elle a finalement pu lever les bras, au bout de l’effort et d’une course endiablée dans les derniers kilomètres. Aux avant-postes toute la journée, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma grappille une belle médaille de bronze.