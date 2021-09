Mondiaux de cyclisme : L’Irlandais Sam Bennett forfait pour la course en ligne

L’Irlandais Sam Bennett a déclaré forfait pour la course en ligne des championnats du monde de cyclisme prévue dimanche entre Anvers et Louvain, a annoncé la fédération irlandaise de cyclisme mardi.

►►► À lire aussi : Lefevere indique la sortie à Sam Bennett : "Vous avez vu ce qui arrive aux sprinteurs qui nous quittent…"

Bennett avait repris la compétition avec Deceuninck-Quick Step vendredi dernier lors du Championnat des Flandres après trois mois d’absence. Il avait participé à la course en ligne des championnats d’Europe quelques jours plus tôt.

Le coureur du 'Wolfpack' s’était blessé au genou et avait manqué le Tour de France auquel il devait participer. Peu après son forfait, il avait annoncé son départ pour Bora-hansgrohe, détériorant ses relations avec le manager Patrick Lefevere.

"C’est toujours un honneur de représenter l’Irlande sur la scène internationale mais malheureusement, je ne pourrai pas participer aux Mondiaux cette année. Je suis très heureux d’être de retour à la compétition sans douleur et, à chaque course, je sais que ma condition physique s’améliore. Cependant, à ce stade, une course exténuante de plus de 260 km est probablement une marche trop haute à franchir", a reconnu Bennett.

La sélection irlandaise pour la course en ligne est donc réduite à trois coureurs avec Eddie Dunbar, Rory Townsend et Ryan Mullen.