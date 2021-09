Mondiaux de cyclisme espoirs – Thibau Nys : "C’est une des courses les plus nerveuses que j’ai faites"

Mondiaux de cyclisme espoirs – Thibau Nys : "C’est une des courses les plus nerveuses que... Après son titre il y a quelques semaines aux championnats d’Europe espoirs, Thibau Nys a terminé à une jolie sixième place sur les championnats du monde espoirs qui se déroulaient en Belgique. Le fils de Sven, 18 ans à peine, était satisfait de sa course au micro de Kevin Paepen : "Je suis content. J’ai fait le maximum. Avec l’équipe nationale, on a eu un peu de malchance, quelques-uns sont tombés. Je pense que Florian était le plus costaud sur la course. Mais il faut avoir un peu de chance naturellement. Il a fait beaucoup de travail, notamment pour moi dans le dernier tour". Il faut dire qu’un nombre incalculable de chutes est venu émailler la course et n’a pas aidé la Belgique, notamment avec la chute d’Arnaud De Lie. Thibau Nys était d’ailleurs surpris de voir autant de coureurs goûter au bitume louvaniste : "C’est une des courses les plus nerveuses que j’ai faites. Avec l’arrivée à Anvers ou ça n’avait pas démarré aussi fort mais c’était également très nerveux. Il y avait une chute toutes les cinq minutes, je suis heureux d’être resté sur le vélo". Le plan de l’équipe belge était d’amener Nys au sprint mais avec les circonstances de course, tout n’a pas pu être maîtrisé : "On devait rester calme avec l’équipe. On devait réagir sur les attaques très dangereuses et en cas d’arrivée groupée, je devais tenter ma chance au sprint. Dans la dernière difficulté, j’étais un rien trop court pour suivre et je pense que j’ai fait le maximum". A l’entrée dans le dernier tour, le maillot arc-en-ciel était encore jouable : "C’était encore possible mais je pense que Baroncini est sorti au moment idéal. Il était très fort et il restait trop peu de monde pour pouvoir revenir. J’avais encore Florian avec moi et j’espérais qu’on pourrait rouler mais j’ai vu dans les dernières bosses que ce n’était pas possible". Le jeune coureur belge peut tout de même se consoler en se disant qu’il avait battu le futur champion du monde pour s’offrir le titre de champion d’Europe : "Je suis très heureux d’avoir été champion d’Europe devant le champion du monde. C’est une bonne saison". Thibau Nys continuera sa progression la saison prochaine avec l’équipe Baloise-Trek pour qui il roulait déjà cette saison et tentera de confirmer les espoirs placés en lui pour le futur du vélo belge.