Mondiaux de cyclisme espoirs – Ghirmay, premier africain noir à remporter une médaille : "Ça... En terminant deuxième des championnats du monde espoirs, l’Erythréen Biniam Ghirmay est devenu le premier africain noir à remporter une médaille dans des championnats du monde. Le coureur d’Intermarché-Wanty-Gobert était évidemment très fier au micro de Kevin Paepen : "Je voudrais remercier mon pays, mes coéquipiers, le staff. Ça représente beaucoup pour moi de rendre fier l’Afrique. C’est pour tous les coureurs africains et pour un avenir brillant. C’est un nouveau grand pas, une nouvelle médaille. Je dis bravo à toute l’Afrique. C’est une journée incroyable". Comme il court pour une équipe belge, l’Erythréen était presque à domicile : "On était motivé. On se sentait fort. Je cours pour une équipe belge donc ils m’ont donné de la force. Ils m’ont montré le parcours. Je me sentais bien, je sentais que je pouvais faire quelque chose et je termine deuxième donc nous sommes très contents". Une belle histoire pour un coureur qui provient d’un pays qui aime le cyclisme : "J’ai commencé le cyclisme grâce à mon frère. Dans mon pays, nous aimons le cyclisme. Chaque dimanche, il y a des courses locales et les gens viennent soutenir les coureurs. J’ai commencé le cyclisme parce que mon pays aime ce sport". Puncheur-sprinteur, Ghirmay a couru la course presque parfaite puisque c’est l’Italien Filippo Baroncini qui s’est imposé : "On a essayé de rester devant tout le temps, de rester protégé dans les bonnes positions. Mes équipiers ont aidé à réduire l’écart mais dans les derniers kilomètres, nous n’avions plus assez de coureurs et j’ai dû attendre le sprint. Le sprint me convenait bien donc je devais attendre". Une première médaille, la même semaine que l’annonce des premiers championnats du monde en Afrique, le timing ne pouvait pas être meilleur : "Ça représente beaucoup pour nous. Les championnats du monde au Rwanda, à Kigali, seront les premiers en Afrique. Ça représente un bel avenir pour beaucoup de jeunes coureurs. Et pour nous, ce sera très motivant". Biniam Ghirmay premier champion du monde sur le sol africain en 2025 ? L’histoire serait belle.