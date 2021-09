Mondiaux de cyclisme espoirs - Florian Vermeersch : "Il nous a manqué deux coureurs dans la finale"

Florian Vermeersch (51e) a donné le maximum dans la finale du championnat du monde U23 qui s'est déroulé vendredi entre Anvers et Louvai,. Il a regretté que les Belges soient pénalisés par des chutes. Selon le médaillé de bronze du chrono mondial, il manquait deux équipiers dans la finale.

"Nous avons raté l'échappée et c'était dommage", a indiqué Florian Vermeersch. "Nous avons essayé de redresser la situation avec Stan van Tricht et Fabio van den Bossche devant pour tenter de réduire ou de boucher l'écart. Ce qui a réussi."

"J'ai fait le maximum pour mettre Thibau dans la meilleure situation possible dans la finale mais l'Italien Baroncini était simplement trop fort vendredi et il a réussi à tenir tête au peloton tout seul. En ce qui nous concerne, il nous manquait deux hommes pour prendre les choses en main mais ils n'étaient pas là à cause des chutes. On ne peut rien y faire. Fabio et Stan ont tout donné, moi-même également dans la phase finale. Mais ce fut dommage de nous retrouver à quatre dès la mi-course. Mais cela peut hélas arriver. C'est la course".

Florian Vermeersch a regretté les nombreuses chutes qui se sont produites pendant la course, notamment dans les rangs des Belges. "Nous avons connu beaucoup de chute dans nos rangs dans cette course. Nous étions pourtant bien mis dans le peloton dans lequel il y avait des coureurs expérimentés et des non-expérimentés, pour qui j'ai en tout cas du respect évidemment. Mais certains coureurs, dès le début de la course, ne se sentaient pas à l'aise dans un peloton international comme celui du mondial. Il y a ainsi eu quelques manœuvres qui ont provoqué des chutes".

Arnaud De Lie a été contraint à l'abandon sur chute, à 65 kilomètres de l'arrivée, ce qui a pesé sur le scénario prévu chez les Belges. "Ce qui avait été prévu pour nous, en cas d'arrivée dans un grand groupe, que nous allions tout faire pour aider Arnaud de Lie et Thibaut Nys, mais Arnaud n'était plus, victime d'une chute plus tôt dans la course, Lennert van Eetvelt non plus et ces deux coureurs nous ont beaucoup manqué. Je tiens à saluer Thibaut Nys pour sa 6e place. Je pense qu'il a un très bel avenir tant en cyclocross que sur la route, notamment avec son sprint. Il n'est qu'en première année chez les espoirs".