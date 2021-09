Mondiaux de cyclisme – Cian Uijtdebroeks victime d’une déchirure après un cambriolage : "J’ai pensé que c’était peut-être fini"

C’est un événement dont il se serait bien passé. Quelques jours avant le contre-la-montre juniors des Championnats du monde de cyclisme sur route, Cian Uijtdebroeks a été victime d’un cambriolage qui lui a causé une blessure. Malgré cela, le jeune coureur reste positif.

À notre micro, l’un des plus grands espoirs du cyclisme belge a évoqué l’incident. "Je suis rentré à la maison, j’allais dormir lorsque j’ai entendu du bruit dehors. J’ai ouvert ma fenêtre pour regarder et il y avait un cambrioleur sur le toit. Évidemment, j’ai fermé la fenêtre et je n’ai pas dit au monsieur de venir donc j’ai commencé à courir pour aller mettre l’alarme mais j’ai fait un mauvais mouvement. Le lendemain, je suis allé m’entraîner et je sentais que cela n’allait pas et que j’avais mal. Je suis allé voir le médecin et on a vu qu’il y avait une petite déchirure musculaire. J’ai dû me reposer quelques jours."

Le vice-champion d’Europe n’arrive pas dans les meilleures conditions sur la ligne de départ même s’il est surtout heureux de pouvoir participer. "Ça m’inquiète un peu car tu te sens mal et tu te demandes comment cela va partir. C’était seulement une semaine avant les championnats du monde, j’ai pensé à un moment que c’était peut-être fini. Le parcours n’est pas idéal pour moi donc je ne me disais pas que c’était le championnat que je pouvais gagner mais c’est en Belgique. Je voulais être au départ, c’est à deux heures de chez moi donc j’aurais été vraiment très triste si je n’avais pas pu prendre le départ. Je suis donc très content d’être ici."

Malgré cette épreuve, le coureur qui passera chez les pros l’année prochaine se prépare pour le contre-la-montre de mardi où il espère tout de même décrocher une médaille.