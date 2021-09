Mondiaux de cyclisme : Anna van der Breggen ne défendra pas son titre du contre-la-montre

Anna van der Breggen ne disputera pas le contre-la-montre des Mondiaux de cyclisme, a annoncé la fédération néerlandaise de cyclisme. Championne du monde en titre (en ligne et contre la montre), elle s'estime à la recherche de sa meilleure condition physique. La Néerlandaise de 31 ans a déjà fait l'impasse sur l'Euro et a déjà prévu d'arrêter sa carrière en fin de saison.

"En Espagne, je n'avais pas la force de suivre quand la course devenait compliquée", a dit Van der Breggen en évoquant le Challenge by La Vuelta, où elle a terminé à une modeste 58e place. "Je n'ai pas atteint mon niveau physique normal." Avant la Néerlandaise avait pris la 4e place de la course en ligne dames aux Jeux Olympiques de Tokyo et décroché la médaille de bronze sur le chrono.

"Son réservoir d'énergie est à un niveau très bas"

Dans la presse néerlandaise, le manager de l'équipe SD-Worx (l'équipe d'Anna Van der Breggen), Danny Stam, a précisé à propos de sa coureuse que son "réservoir d'énergie est à un niveau très bas. Elle doit se reposer un peu. Le chrono est un exercice très spécifique qui demande et coûte beaucoup d'énergie."

Van der Breggen, championne du monde 2018 et 2020, espère encore disputer la course en ligne, prévue le 25 septembre sur la distance de 157,7 kilomètres entre Anvers et Louvain. "Évidemment sa préparation n'est pas idéale", a encore déclaré Stam, "mais on ne sait jamais avec Anna. Elle a énormément de classe."

La Néerlandaise, lauréate à sept reprises de la Flèche Wallonne, avait réussi l'exploit de faire le doublé chrono-course en ligne il y a un an à Imola.