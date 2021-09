Mondiaux de cyclisme 2025 à Kigali au Rwanda : "ça va plaire aux Belges, il y a des pavés !"

Pour la première fois de l'histoire, les championnats du monde de cyclisme auront lieu sur le continent africain, à Kigali, capitale du Rwanda. L'UCI avait fait part de sa volonté d'inviter l'Afrique à la table du cyclisme mondial, et la balance a penché du côté de la candidature rwandaise, au détriment de celle venue de Tanger au Maroc. Le Rwanda a une véritable tradition cyclophile. Yvonnick Bolgiani, directeur sportif chez B&B Hotels / Vital Concept, a disputé le Tour du Rwanda au mois de mai.

"C'était la première fois que j'allais au Tour du Rwanda. J'en avais entendu parler, notamment au travers des images de l'engouement et du public autour des routes. Je n'ai pas été déçu," dit-il, enjoué. " J'ai adoré mon expérience là-bas. C'était une année particulière parce qu'il y avait des limites de spectateurs avec le covid. Mais malgré tout, on voyait beaucoup de monde, on sentait qu'il y avait beaucoup de curiosité pour le cyclisme. Je suis très content pour eux qu'ils aient reçu ces championnats du monde".

A quel type de route peut-on s'attendre autour de la capitale du pays ? "Ce sont des routes très larges, assez belles et bien entretenues. Sur Kigali, ça va plaire aux Belges, il y a des pavés ! Sur le circuit qu'ils voulaient emprunter, il y a du pavé, il y a du dénivelé." Logique, pour un territoire qu'on surnomme "le petit pays aux mille collines". Pas mal de joyeusetés à prévoir pour la future sélection belge.