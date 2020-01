Mitchelton-Scott suspend le contrat de Sofie De Vuyst après son contrôle positif

Le contrat de Sofie De Vuyst avec Mitchelton-Scott a été suspendu et son nom retiré de l'enregistrement à l'UCI, a confirmé la formation australienne vendredi.

De Vuyst, 32 ans, a été contrôlée positive à un stéroïde exogène lors d'un test hors-compétition en septembre. Elle avait été placée comme non-active par son équipe de l'époque, Parkhotel Valkenburg. De Vuyst avait déjà signé un contrat avec Mitchelton-Scott pour l'année 2020. Mais ce transfert est désormais menacé.

"En raison d'une infraction présumée à la politique antidopage et au code de conduite de l'équipe et en attendant les résultats d'une enquête en cours, le contrat de Sofie De Vuyst a été suspendu et son nom retiré de l'enregistrement à l'UCI", a écrit l'équipe sur son site.

De Vuyst a demandé l'analyse de l'échantillon B.