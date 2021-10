Milan – Turin : deuxième victoire en quelques jours pour Primoz Roglic en Italie

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) s’est imposé sur Milano – Torino à l’issue d’un parcours de 190 kilomètres entre Magenta (près de Milan) et Turin. Il a devancé Adam Yates pour son treizième succès cette saison.

►►► À lire aussi : toute l’actualité cyclisme

►►► À lire aussi : Paris-Roubaix : primes inégales entre les hommes et les dames, Trek-segafredo offre la différence à Lizzie Deignan

►►► À lire aussi : Les longues échappées des cadors, nouvelle tendance du peloton ? "Plus intéressant pour le public"

Ils n’étaient plus que cinq en tête à 3,5 kilomètres de l’arrivée : Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Adam Yates, Joao Almeida et Michael Woods. Roglic et Yates n’étaient plus que deux en tête quelques instants plus tard. Et c’est finalement le Slovène qui s’est imposé.

Après avoir remporté le Tour d’Emilie le week-end dernier, Roglic a donc remis ça sur les terres italiennes ce mercredi ! Pas mal à quelques jours du Tour de Lombardie…

Pour sa première course depuis son deuxième titre mondial décroché en Belgique, Julian Alaphilippe a quant à lui été lâché assez rapidement dans la montée finale de Superga.