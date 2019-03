Milan-Sanremo vu depuis Chypre

Il était un peu plus de 17:00 locales (16:00 en Belgique) lorsque j’ai atterri hier à l’aéroport international de Larnaca. Le temps de récupérer les bagages et de se précipiter dans le bus qui devait nous mener à notre hôtel chypriote et (merci Auvio !) c’est sur la bande de gauche (ici on roule à gauche avec le volant à droite) de la route nationale B3 qui longe la Méditerranée que j’ai pu suivre les derniers kilomètres de Milan-Sanremo. A 3300 kilomètres de là donc puisque ce soir c’est Chypre-Belgique.

Au-delà du fait que j’ai trouvé la Primavera beaucoup plus stressante derrière mon (très) petit écran que devant mon micro, je retiens trois enseignements de la grande classique italienne :

Juilian Alaphilippe est clairement au-dessus du lot en ce moment. Il semble intouchable sur presque tous les terrains. Qu’il n’envisage pas (encore) de s’aligner au Tour des Flandres doit être perçu comme un immense soulagement pour tous ses adversaires. Oliver Naesen est dans la forme de sa vie. Deuxième à Sanremo, Boonen est le seul Belge en vingt ans à avoir fait aussi bien. Oliver peut nourrir de grandes ambitions pour les trois semaines à venir et doit se dire dans un coin de sa tête qu’il peut gagner un jour sur la Via Roma. Ce que Wout Van Aert a réalisé hier est très très prometteur. A part Eddy Merckx et Giuseppe Saronni (vainqueurs dès leur première participation) peu de néophytes se sont montrés aussi performants à leurs débuts dans la Classicissima. Van Aert reviendra bientôt pour gagner mais, bien avant cela, il sera un fameux client jusqu’à Paris-Roubaix. Ses rivaux sont prévenus

Vivement le Tour des Flandres !