Milan - Sanremo, van Aert bon joueur après la victoire de Stuyven : "le meilleur a gagné" -... Jasper Stuyven a remporté ce samedi Milan - Sanremo devant Caleb Ewan et Wout van Aert. Le coureur de Jumbo-Visma, troisième, était dans le bon coup dans le Poggio mais s'est fait surprendre par l'attaque de Stuyven : "C’était une course très rapide et comme chaque année c’était dur dans le final. On était encore un grand groupe au sommet du Poggio, ça m’a un peu surpris. Je m’attendais à un plus petit groupe. J’ai un bon sprint aussi dans ce genre de groupe donc j’étais plutôt confiant. Mais dans les deux derniers kilomètres, c’est toujours difficile de prendre une décision en tête. Quand je fais un effort pour essayer de revenir, tout le monde vient dans ma roue. Je dois aussi penser à mon sprint et c’était une situation difficile pour moi mais c’est comme ça, la course ici n’est jamais facile". ►►► À lire aussi : Milan – Sanremo : Jasper Stuyven a risqué et a gagné, "ce n’est sans doute pas le Monument que je pensais remporter" Il est de coutume de voir un petit groupe se détacher au sommet du Poggio mais ce samedi malgré l'attaque d'Alaphilippe, un groupe conséquent s'est joué la gagne, une situation qu'à du mal à expliquer van Aert : "Je ne sais pas, peut-être que les conditions étaient plus clémentes cette année. Je ne sais pas expliquer. Pour moi, les derniers kilomètres avant le sommet étaient durs, c’est toujours à bloc. J’ai essayé de prendre l’initiative pour prendre un avantage mais beaucoup de coureurs sont capables de suivre. Le niveau est très haut". L'heure n'est pourtant pas aux regrets : "Il y a évidemment de la déception de finir troisième mais j’ai fait la course que j'avais prévu donc je n’ai pas de regrets". "Je connais très bien Jasper, c’est un ami donc je suis très content pour lui. Ce n’est pas moi qui gagne mais c’est le meilleur qui a gagné aujourd’hui", reconnaissait van Aert, bon joueur.