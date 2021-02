Milan - Sanremo : Un parcours "classique", mais sans le Passo del Turchino

Le parcours de la 112e édition de Milan-Sanremo, premier Monument de la saison cycliste, sera "classique" et "traditionnel" mais avec une légère modification, le Passo del Turchino n'étant pas accessible en raison d'un glissement de terrain. Le peloton empruntera à la place le Colle di Giove. L'organisateur, RCS Sport, l'a annoncé jeudi. La 'Classicissima' se disputera le 20 mars sur 299 km.

Après le Colle di Giove, placé après 178 km, le parcours prévoit le traditionnel passage des trois Capi (Mele, Cervo, Berta) avant d'aborder Cipressa, Poggio et l'arrivée sur la via Roma, où Wout van Aert avait devancé Julian Alaphilippe l'an passé, au terme d'une course disputée le 8 août.

"La précédente édition de Milan-Sanremo a été disputée à une date insolite et sur un parcours inédit", a résumé Paolo Bellino, directeur général de RCS Sport. "Les résultats ont été très positifs d'un point de vue sportif et d'un point de vue médiatique et de public. Cette expérience nous a fait comprendre une fois de plus l'intérêt qui entoure la 'Classicissima' et l'attente des supporters du monde entier pour ce rendez-vous. Pour cette 112e édition, nous avons décidé de ramener Milan-Sanremo sur son parcours 'classique'. Donc la majeure partie du parcours restera celui traditionnel, avec l'Aurelia (la route nationale qui longe la mer de Ligurie, ndlr), les trois Capi, Cipressa et Poggio avant l'arrivée sur la via Roma, tandis que nous ne pourrons pas aborder le Turchino pour des raisons techniques. Ce qui est sûr, c'est que cette édition verra les plus grandes stars du cyclisme international assurer le spectacle sur des routes devenues légendaires grâce à la 'Classicissima'."