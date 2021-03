Milan-Sanremo : Jasper Stuyven s’impose dans un final de folie

Le Belge Jasper Stuyven a remporté ce samedi la 112e édition de Milan-Sanremo. Caleb Ewan a pris la deuxième place devant le vainqueur 2020, Wout Van Aert.

Le Belge est parti en solo dans les derniers kilomètres de l’épreuve. Il a été accompagné par Søren Kragh Andersen et s’est finalement imposé de justesse devant le peloton des favoris qui revenait derrière lui.

►►► À lire aussi : Milan-Sanremo 2021 : le classement

Les téléspectateurs ont eu le plaisir pour la première fois de l’histoire de vivre la course en intégralité. Ils ont vu la création de l’échappée matinale, dès les premiers kilomètres de la course, avec 8 coureurs. Ceux-ci ont animé la Primavera, tout en étant contrôlés par le peloton. En effet, les trois favoris (Julian Alaphilippe, Wout Van Aert et Mathieu van der Poel) ont délégué chacun un homme pour faire le train et restreindre l’écart. Devant pendant plus de 250 kilomètres, l’échappée se termine dans la Cipressa, à 24 kilomètres de la ligne.

La difficulté est montée sous l’impulsion des Jumbo-Visma puis d’Ineos Grenadier et aucune attaque ne se dessine dans le peloton.

C’est dans la montée vers le Poggio que Julian Alaphilippe lance la première offensive. Wout Van Aert prend sa roue, ainsi que Mathieu Van der Poel. L’effort est puissant mais ne permet pas de faire la différence. C’est un groupe de 20 personnes qui entame la descente, parmi ceux-ci plusieurs sprinters dont Caleb Ewan.

A 2,5 kilomètres de l’arrivée, Jasper Stuyven tente sa chance en solo. Il est suivi par Søren Kragh Andersen. Les deux hommes voient la ligne d’arrivée se profiler… et le peloton des favoris revenir sur eux. Dans un dernier effort, Japser Stuyven donne un dernier coup de rein et s’impose avec quelques mètres d’avance sur Caleb Ewan.

Jasper Stuyven remporte son premier monument, la plus belle victoire de sa carrière.