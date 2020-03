Milan-Sanremo est officiellement reportée

La Primavera n’aura pas lieu. Les organisateurs de Milan-Sanremo ont décidé de postposer l’épreuve qui, hors périodes de guerre, n’a jamais connu d’annulation. En vertu de la décision prise par le conseil des ministres italiens du 4 mars et afin de garantir la sécurité sanitaire du public et de toutes les personnes concernées par la course, RCS, l’organisateur a décidé de suspendre son épreuve.

RCS et l’UCI cherchent à présent une date dans le calendrier afin que Milan-Sanremo connaisse malgré tout une édition en 2020. Les dates du 17 et du 24 octobre sont deux pistes retenues.

Les organisateurs aimeraient également trouver une date pour les Strade Bianche également reportées et pour Tirreno-Adriatico, deux autres courses disputées habituellement en mars.