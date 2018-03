Milan-Sanremo, de l'indécision aux balcons

A l'image de ce sprint incroyable et historique l'année dernière. Michal Kwiatkowski , Peter Sagan et Julian Alaphilippe ont toute la largeur de l'avenue pour sprinter. Mais sur la ligne, les trois coureurs se retrouvent côte à côte, coude à coude, presque imbriqués. Kwiatkowski gagne pour quelques centimètres et le cyclisme a déjà son image de l'année.

Depuis 10 ans, on retrouve sur les lignes du palmarès 10 vainqueurs différents. Car cette course peut convenir à tous les profils. Avec tout de même deux conditions : pouvoir passer les bosses et aller vite au sprint. La distance inhabituelle (près de 300 km) demande de l'endurance, mais le parcours laisse rêver tous les coureurs. Les grimpeurs comme Vincenzo Nibali se voient décrocher tout le monde dans le Poggio et gagner l'épreuve en solitaire. Les puncheurs comme Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Julian Alaphilippe ou Michal Kwiatkowski tentent de lâcher les purs sprinteurs pour ensuite se disputer la victoire en petit comité. Les sprinteurs comme Mark Cavendish, Arnaud Démare, André Greipel, Elia Viviani, Marcel Kittel ou Alexander Kristoff serrent les dents dans la dernière bosse, bataillent en queue de groupe et s'accrochent pour ensuite faire parler la vélocité dans les 300 derniers mètres. Et puis, il y a encore les coureurs hybrides, comme Peter Sagan, capables de tout, sur tous les terrains.