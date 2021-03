Après leur démonstration de force sur les Strade Bianche et Tirreno-Adriatico (où à eux trois, ils ont remporté cinq des sept étapes !), le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma), le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) et le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) seront une nouvelle fois au centre de toutes les attentions et les grands favoris au départ de la 112ème édition de Milan-Sanremo ce samedi. Et pour la toute première fois de sa longue histoire, la Primavera est à vivre en direct vidéo intégral dès 9h30 ce samedi matin !

Petit flash-back : le 8 août 2020, Wout van Aert remportait le premier Monument de sa carrière en devançant au sprint son compagnon d'échappée, Julian Alaphilippe.

Un peu plus de sept mois plus tard, WVA - qui vise ouvertement le doublé, du jamais vu depuis Erik Zabel en 2000-2001 - et le Champion du Monde devraient à nouveau jouer les premiers rôles dans le Poggio, mais cette fois, on s'attend également à ce que Mathieu van der Poel, un cran en dessous de ce duo à l'époque, vienne se mêler à la bagarre.

Une bagarre qui devrait, comme souvent, éclater dans le fameux Poggio di Sanremo et se poursuivre dans sa descente, aussi belle que technique et spectaculaire. Et avant ? Mathieu van der Poel en a bien conscience, hors de question de faire le mariole et de pimenter la course en attaquant, par exemple, à plus de cinquante kilomètres de l'arrivée, comme lors de sa splendide victoire sur la cinquième étape de Tirreno-Adriatico.

Si on assiste à un nouveau feu d'artifice dans le Poggio, le trio le plus en vue sur les Classiques ces derniers mois devrait tirer son épingle du jeu. Quels sont les autres puncheurs susceptibles de les accompagner ?

Côté belge, Philippe Gilbert (Lotto Soudal) - qui a remporté tous les autres Monuments et en est à son... 17ème Milan-Sanremo ! - et Greg Van Avermaet (AG2R Citröen) rêvent d'ajouter cette course à leur joli palmarès, mais ils n'ont plus les jambes de leurs meilleures années. Idem pour l'Italien Vincenzo Nibali (Trek - Segafredo) et le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), vainqueurs respectivement en 2018 et 2017, ou pour le Slovaque Peter Sagan (Bora - hansgrohe), dont l'état de forme est un point d'interrogation.

Pour le trio de favoris, le principal danger serait probablement une alliance des équipes des sprinteurs, eux qui n'ont plus eu voix au chapitre depuis la victoire d'Arnaud Démare (Groupama-FDJ) en 2016. Le Champion de France tentera de limiter la casse dans le Poggio, puis de faire rouler ses coéquipiers en tête du peloton... ou ce qu'il en reste.

Quasiment tous les meilleurs sprinteurs du monde à l'heure actuelle seront d'ailleurs au départ : Sam Bennett et Davide Ballerini (Deceuninck - Quick-Step), qui seront en position d'attente si leur coéquipier Julian Alaphilippe est devant, Caleb Ewan et John Degenkolb (Lotto Soudal), Elia Viviani et Christophe Laporte (Cofidis), Alexander Kristoff et Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Michael Matthews (Team BikeEchange), Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka Assos)... L'un d'eux réussira-t-il à déjouer les pronostics ? Réponse aux alentours de 17H...