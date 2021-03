Milan-Sanremo 2021 : le classement

Jasper Stuyven a remporté samedi la 112e édition de Milan-Sanremo (WorldTour), premier Monument de la saison cycliste. Après 299 km de course, le coureur de Trek-Segafredo s'est imposé sur la Via Roma devant l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) et Wout van Aert (Jumbo-Visma). Le Slovaque Peter Sagan (BORA-hansgrohe) a pris la quatrième place, devant Mathieu van der Poel.

Stuyven succède au palmarès à Wout van Aert. Stuyven, qui aura 29 ans le 17 avril, décroche la 9e victoire de sa carrière, le premier de la saison et le premier dans un Monument. C'est le 22e succès belge dans la 'Primavera'.