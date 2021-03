Milan San Remo : Cyril Saugrain, "Alaphilippe est celui qui a l'équipe la plus expérimentée et la plus solide" (PODCAST)

Qui va gagner la 112e édition de "Milan San Remo" ce samedi 20 mars 2021 ? C'est une des questions posées, dans notre Podcast "On connait nos Classiques", à Rodrigo Beenkens, Cyril Saugrain et Samuel Grulois. Analyse complète à écouter et à découvrir dans le podcast, mais voici quelques extraits choisis de ce 4e. épisode !

►►► À lire aussi : "On connait nos Classiques" le nouveau Podcast cycliste RTBF Sport

"Il est évident qu'on a trois noms, trois noms qui sont au dessus du lot" commence Rodrigo Beenkens. "C'est assez rare. On en a déjà eu deux. On a déjà eu cinq. Mais trois comme ça, aussi nettement au dessus, je pense que c'est quelque chose d'inédit. Cela dit, vous savez que j'aime bien les chiffres. Les chiffres ne veulent pas tout dire, mais les chiffres montrent que ça ne sera facile pour aucun des trois."

Le dernier coureur qui a fait le doublé, ce que ferait Wout Van Aert en cas de victoire, c'est Erik Zabel. Cela fait 20 ans.

"Le dernier Néerlandais qui s'est imposé, c'était Hennie Kuiper. Cela fait 36 ans. Donc, Mathieu Van der Poel était était loin d'être né. Et, pour Julian Alaphilippe, le dernier coureur qui s'est imposé avec un maillot de champion du monde, c'était Giuseppe Saronni, en 1983. Cela fait 38 ans. Donc ces trois là sont au dessus du lot. Mon point de vue, mais cela n'engage que moi, c'est que sur la montée du Poggio, je donnerai peut être un petit avantage à Alaphilippe sur Van Der Poel, quoique, c'est assez serré, et Van Aert juste derrière. Sur la descente, s'il faut prendre des risques, pour moi, le plus technique de tous, c'est Van Der Poel. Et, en cas d'arrivée au sprint à trois, je mettrais Van Aert. Même s'il y a des précédents qui peuvent prouver le contraire, il ne faut pas oublier que cette ligne d'arrivée de "La Via Roma" est quand même en légère montée ! Eddy Merckx, notamment, qui n'était pas un sprinter, a toujours gagné."

Donc voyez que c'est très équilibré. Vous m'avez demandé trois noms, je vais donner donc Wout Van Der Poel et Mathieu Van Aert, à égalité.

"Enfin," conclut Rodrigo, "je vais quand même me mouiller pour le troisième, je vais mettre Alex Aranburu, de chez Astana, un Basque qui passe les bosses et qui n'est pas mauvais au sprint !"

"C'est clair qu'on a trois noms qui se dégagent " poursuit Cyril Saugrain ! J'ai la chance d'avoir créé un petit groupe "WhatsApp" que j'ai appelé "Mon petit collège de passionnés" avec des experts, avec des amis et autres. On échange sur ce petit groupe depuis quelques jours. Et il est clair que tout tourne autour de ces trois noms. Donc je ne ferai pas de surprise en disant que voilà, pour moi, c'est là que ça va se jouer."

C'est souvent quand cela paraît si clair que l'on pourrait avoir un quatrième larron qui viendrait troubler un peu les cartes.

"Est ce qu'un Mathieu Van Der Poel ne va pas vouloir durcir la course trop tôt ? Est ce qu'il mise sur son explosivité dans le final ? Est ce que Julian Alaphilippe, c'est pareil, va vouloir attendre ? C'est certainement celui qui a l'équipe, autour de lui, qui est la plus expérimentée et la plus solide. Mais, ma quatrième carte, en tous les cas, je vais la jouer "française". J'ai été agréablement surpris et très agréablement surpris par Christophe Laporte, que je mettrais en bel outsider."

Et Samuel Grulois de conclure: "Moi, il y un gars qui tourne autour du podium et de la victoire depuis quelques années, c'est Michael Matthews. Il fait un bon début de saison et il est capable, dans un bon jour, de suivre un Alaphilippe, un Van Der Poel ou un Van Aert dans le Poggio. Enfin et surtout il est capable de régler le sprint. Il a déjà fait deux fois troisième dans ce "Milan San Remo". Il a aussi porté le maillot jaune sur Paris-Nice, où il a aussi fait des tops 3 sur les étapes. Donc il est en en bonne condition et il a toutes les qualités. Je cite aussi Filippo Ganna.

Et puis, même si on n'en a pas beaucoup parlé, même s'il sait lui même que ce sera très compliqué, je cite Philippe Gilbert.

"Je sais aussi que parmi nos auditeurs, ils sont nombreux encore a y croire. Si il ne gagne pas cette année, peut être qu'il ne gagnera jamais. Il sait très bien qu'attendre le Poggio serait une erreur. Sans doute, il faudrait une course de mouvement, il faudrait travailler différemment pour s'imposer,... Donc vraiment, parce que c'est Philippe. Parce que c'est Philippe Gilbert. Parce qu'on est Belge."