L'Estonien Mihkel Räim s'est imposé ce vendredi après-midi lors de la première édition de la Great War Remembrance Race (Course du Souvenir de la Grande Guerre) disputée sur 192,7 kilomètres entre Nieuport et Ypres. Le coureur de l'équipe Israel Cycling Academy a devancé au sprint le Polonais Pawel Bernas (CCC Sprandi Polkowice) et le Belge Preben Van Hecke (Sport Vlaanderen-Baloise).