Miguel Angel Lopez retourne chez Astana après son conflit avec Movistar

Miguel Angel Lopez retourne chez Astana, a indiqué vendredi la formation cycliste kazakhe avec laquelle il a signé un contrat de deux ans. Le coureur colombien de 27 ans était sans équipe depuis la fin prématurée de son bail chez Movistar le 1er octobre dernier.

Il s’agit déjà de la 7e nouvelle recrue d’Astana pour la saison 2022. Les Kazakhs ont déjà annoncé le retour de Vincenzo Nibali et les arrivées de Gianni Moscon, David De La Cruz, Joe Dombrowski, Sebastian Henao et Leonardo Basso.

Miguel Angel Lopez et Movistar s’étaient séparés il y a deux semaines, quelques jours après l’abandon du Colombien au Tour d’Espagne. Un abandon qui avait fait couler beaucoup d’encre. Piégé dans le final de la 20e et avant-dernière étape à 60 km de l’arrivée, le Colombien, 3e du général, visiblement frustré, avait mis pied à terre alors qu’il comptait 5 minutes de retard sur le groupe Roglic et que le podium final semblait lui échapper.

Miguel Angel Lopez avait rejoint Movistar en début d’année. Cette saison, il a remporté le Tour d’Andalousie et la 18e étape de la Vuelta. Il avait abandonné au Tour de France et au Tour d’Espagne.

Lopez ne sera pas resté longtemps sans équipe. Il retrouve une formation Astana dont il a porté le maillot de 2015 à 2020. Lors de son premier passage chez Astana, il avait notamment terminé deux fois meilleur jeune du Giro, dont il avait pris la 3e place en 2018 et la 7e en 2019. Au Tour d’Espagne, Lopez a remporté deux étapes et le classement du meilleur jeune en 2017, terminant 8e du classement final. Troisième de la Vuelta 2018, le Colombien avait fini 5e l’année suivante, portant le maillot rouge pendant toirs jours. Il a aussi enlevé une étape et pris la 6e place finale du Tour de France 2020.

L’équipe Astana s’appellera Astana Qazaqstan Team la saison prochaine, à la suite de retrait du sponsor canadien Premier Tech. En fin de saison, Astana se séparera de coureurs comme Jakob Fuglsang, Luis Leon Sanchez et Alexandr Vlasov. Les frères Ion et Gorka Izagirre vont également quitter la formation kazakhe.