Miguel Angel Lopez prêt pour signer chez Movistar

Movistar tient son renfort majeur pour la saison prochaine ! Miguel Angel Lopez s’apprête en effet à s’engager avec la formation espagnole après 6 saisons chez Astana, annonce le site spécialisé Zikloland jeudi.

En fin de contrat avec la formation kazakhe, Lopez va donc venir renforcer une équipe Movistar qui avait décidé cette saison de miser sur le trio Enric Mas – Alejandro Valverde – Marc Soler après le départ de Nairo Quintana. Si le premier a satisfait aux attentes, le second semble sur la pente descendante après des années au top du cyclisme mondial. Soler a lui semblé bien trop court pour prétendre à un podium sur une course de trois semaines.

Avec l’arrivée de Lopez, les ambitions de Movistar repartent donc à la hausse. Très solide en montagne, le coureur de 26 ans collectionne deux podiums dans les Grands Tours avec ses 3e places au Giro et à la Vuelta 2018. Six fois dans le top 10 dans les six Grands Tours qu’il a terminé, le Colombien s’est également illustré lors du dernier Tour de France où il a remporté l’étape qui se terminait au sommet du redoutable Col de la Loze avant de finir 6e du général.

Vainqueur de Milan – Turin et du Tour de Suisse en 2016, Lopez a montré qu’il savait ramener des victoires à son équipe (17 depuis le début de sa carrière) mais devra travailler son gros point faible, le contre-la-montre, s’il veut continuer à performer dans les Grands Tours.

Pour pallier ce départ, Astana va probablement confier plus de responsabilités au talent émergeant Alexander Vlasov, performant en montagne comme on peut notamment le constater sur la Vuelta 2020.