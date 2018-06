Michal Kwiatkowski remporte le Prologue du Critérium du Dauphiné, Campenaerts 4ème

Michal Kwiatkowski (Team Sky) a remporté le prologue du 70e Critérium du Dauphiné (WorldTour) cycliste. Le Polonais a été le plus rapide au terme de 6,6 kilomètres dans les rues de Valence, dimanche dans la Drôme. Avec un temps de 7:25, il a devancé le Néerlandais Jos Van Emden (LottoNL-Jumbo/7:26) et l'Italien Gianni Moscon (Team Sky/7:28). Victor Campenaerts (Lotto Soudal), champion d'Europe de la spécialité, a terminé 4e en 7:30.

C'est déjà le cinquième succès de la saison pour 'Kwiatko' après des victoires finales sur le Tour d'Algarve et au Tirreno-Adriatico.

Parmi les favoris, le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott) a terminé en 7:46, soit 2 secondes de mieux que le Français Romain Bardet (AG2R La Mondiale) et 3 que l'Italien Vincenzo Nibali (Bahrain Merida).

A noter qu'aucun ancien vainqueur de l'épreuve n'était au départ. En effet, le Danois Jakob Fuglsang, vainqueur en 2017, a choisi de s'aligner sur le Tour de Suisse, tout comme l'Espagnol Alejandro Valverde (2008 et 2009). Andrew Talansky (2014) et Bradley Wiggins (2011 et 2012) se sont dirigés respectivement vers le triathlon et l'aviron alors que Janez Brajkovic (2010) n'évolue plus au haut niveau.

Chris Froome, qui a remporté trois fois l'étape finale du Dauphiné sur les cinq dernières années, se repose encore après son sacre au Giro et a choisi une préparation différente pour le Tour.

Lundi et mardi, deux étapes vallonnées attendent les coureurs avant le contre-la-montre par équipes mercredi. Par la suite, quatre étapes de montagne sont au programme avec une arrivée finale au Mont-Blanc prévue le dimanche 10 juin.