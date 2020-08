Michael Woods rejoint Chris Froome chez Israël-Start Up Nation

Michael Woods portera les couleurs d’Israël-Start Up Nation la saison prochaine. Le Canadien arrive avec un double rôle : leader sur les Classiques et bras droit de Chris Froome dans les courses par étapes. Pour Woods, troisième des mondiaux d’Innsbruck, ce transfert est une sorte de retour aux sources. Le grimpeur retrouve Sylvan Adams et Paulo Saldanha. "C’est grâce à eux que je suis cycliste professionnel", rappelle le vainqueur de Milan-Turin et d’une étape de la Vuelta. "J’ai rencontré Paulo en 2013. Il m’a pris sous son aile et m’a poussé à quitter mes jobs (il partageait son temps entre la banque et un magasin de vélo). Paulo m’a mis en contact avec Sylvan. Ils ont investi en moi comme personne d’autre ne l’aurait fait. Grâce à leur soutien, j’ai réussi à atteindre le haut niveau".

We have GREAT news: World-class climber MICHAEL WOODS is coming to Israel Start-Up Nation Welcome Woodsy! Full story: https://t.co/hpApv52WTP #YallaIsrael @PowerWatts pic.twitter.com/anyLuBHFGY

Malgré ses 27 ans, Woods a tenté le pari et n’a pas eu à le regretter depuis. Saldanha est le coach de Woods depuis six ans.



"J’ai passé cinq années chez Slipstream Sports (EF Education First) et cela n’a pas été facile de quitter leur programme. Cependant, Paulo et Sylvan ont cru en moi dès le premier jour et je suis très enthousiaste à l’idée de leur rendre la pareille et de faire partie d’ISN en 2021".



Avec Ag2r, la formation israélienne est l’une des plus actives cet été. Outre le médiatique recrutement de Froomey, Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal), et Patrick Bevin (CCC) ont rejoint l’ambitieuse équipe World Tour.