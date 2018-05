Michael Goolaerts aura un secteur pavé à son nom sur Paris-Roubaix

Dans la ville de Biastre, située dans le nord de la France, un secteur pavé de la course Paris-Roubaix portera le nom de Michael Goolaerts, a indiqué Radio 2 Anvers jeudi. Le coureur de 23 ans de Veranda's Willems-Crelan est décédé le 8 avril d'une crise cardiaque lors de la classique française.

Le secteur pavé à Biastre recevrait officiellement le nom "Secteur Pavé Michael Goolaerts". Il serait inauguré le 10 juin, en même temps qu'un monument commémoratif à la mémoire du cycliste. La famille et les amis de Goolaerts seront présents à l'occasion.

Par ailleurs, la Flèche de Heist aura lieu le 2 juin et se terminera à Heist-op-den-berg, où résidait Goolaerts. Les organisateurs ont décidé d'affubler la course du sous-titre "In memoriam Michael Goolaerts".