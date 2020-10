Mesures renforcées pour le Tour des Flandres : "Le seul moyen de réussir, c'est sans public"

Le Tour des Flandres 2020 se déroulera dans une atmosphère très particulière. La grande fête populaire n’aura pas lieu cette année. "Le seul moyen de réussir c’est sans public", résument les organisateurs.



Des mesures très strictes ont été édictées en concertation avec les autorités locales et la police :

Interdiction au public dans chaque côte et chaque secteur pavé

Interdiction d’organiser des fêtes ou de se rassembler pour regarder la course à la TV.

Si course passe devant chez soi, il est autorisé de supporter les coureurs mais avec masque et en respectant la distance.

Des amendes de 250 € et des poursuites correctionnelles sont prévues en cas d’infraction. Le but est clairement de décourager les téméraires qui seraient malgré tout tentés de venir voir la course.



Flanders Classic lance un seul mot d’ordre aux fans de vélos : "regardez la course à la télévision".



Alors que la crise sanitaire se prolonge, les organisateurs voient plus que dimanche. "Je crois que dimanche est aussi un test pour le Tour des Flandres… 2021. Si nous ne sommes pas bons dans notre organisation dimanche, je crains de ne pas avoir les arguments pour organiser l’édition en avril prochain".