Merlier et Vanmarcke se testent samedi à Wortegem-Petegem

Le champion de Belgique Tim Merlier, Sep Vanmarcke, Jonas Rickaert et Otto Vergaerde se testeront samedi à Wortegem-Petegem, en Flandre orientale, lors d'une course de préparation qui se composera de 18 tours de 6,6 km. Au total, 175 coureurs maximum pourront prendre le départ.

>>>> LIRE AUSSI : La maman de Tim Merlier organise une course pour le beau maillot de son fils

"On peut comparer ces courses de préparation aux matchs amicaux d'avant-saison des clubs de football", explique Massimo Van Lancker, de Cycling Vlaanderen. "Ces courses sont ouvertes aux espoirs, aux élites avec et sans contrat, aux masters et aux amateurs".

Les inscriptions doivent se faire en ligne et des mesures de sécurité seront à respecter, précisent les organisateurs.