Mercato : Niki Terpstra prolonge chez TotalEnergies

Niki Terpstra remporte un superbe Paris-Roubaix - Paris-Roubaix 2014 - 29/03/2020 Le Néerlandais Niki Terpstra (Omega Pharma Quick Step) a remporté en solitaire Paris-Roubaix dimanche. L'Enfer du Nord, indécis jusqu'au bout, a été marqué par une course offensive de Tom Boonen et Peter Sagan. Terpstra a battu de 20 secondes un groupe de poursuite, réglé pour la deuxième place par l'Allemand John Degenkolb. Le Suisse Fabian Cancellara, grand favori au départ de Compiègne, a pris la troisième place devant le Belge Sep Vanmarcke et le Tchèque Zdenek Stybar.