Mercato : Mark Padun quitte Bahrain-Victorious

Mark Padun a annoncé lundi sur Instagram qu'il allait quitter la formation cycliste Bahrain-Victorious. L'Ukrainien de 25 ans y était actif depuis début 2017 et a explosé cette saison en remportant, de rang, deux étapes du Dauphiné. Padun n'a pas annoncé quelle sera sa prochaine équipe dans le peloton.

Padun va donc quitter l'équipe dans laquelle il a débuté sa carrière professionnelle. Depuis lors, il compte six succès. Outre son double coup d'éclat cette saison, il a remporté une étape du Tour des Alpes (2018), une étape et le classement général de l'Adriatica Ionica Race (2019) et a été champion d'Ukraine du contre-la-montre (2019).